Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 1.159.034.898 Garanti BBVA 1.092.219.154 Petkim 623.233.532 Bim Mağazalar 542.453.891 Şişe Cam 440.660.099 Koza Altın 409.388.789 Kardemir (D) 364.285.793 Akbank 359.144.223 Emlak Konut GMYO 295.761.969 Hektaş 285.197.354 Turkcell 274.393.167 Alarko GMYO 260.051.372 Pegasus 237.586.894 Ereğli Demir Çelik 222.146.799 İndeks Bilgisayar 219.104.413 Gözde Girişim 210.287.223 Sasa Polyester 197.300.960 Tüpraş 183.608.196 ASELSAN 174.624.073 Doğan Holding 173.476.645 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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