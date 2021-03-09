Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.159.034.898
|Garanti BBVA
|1.092.219.154
|Petkim
|623.233.532
|Bim Mağazalar
|542.453.891
|Şişe Cam
|440.660.099
|Koza Altın
|409.388.789
|Kardemir (D)
|364.285.793
|Akbank
|359.144.223
|Emlak Konut GMYO
|295.761.969
|Hektaş
|285.197.354
|Turkcell
|274.393.167
|Alarko GMYO
|260.051.372
|Pegasus
|237.586.894
|Ereğli Demir Çelik
|222.146.799
|İndeks Bilgisayar
|219.104.413
|Gözde Girişim
|210.287.223
|Sasa Polyester
|197.300.960
|Tüpraş
|183.608.196
|ASELSAN
|174.624.073
|Doğan Holding
|173.476.645
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi