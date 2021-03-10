Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|1.032.131.428
|Garanti Bankası
|884.055.907
|Petkim
|658.185.212
|Kardemir (D)
|597.182.001
|Gübre Fabrikaları
|485.569.207
|Ereğli Demir Çelik
|394.698.413
|Koza Altın
|369.596.114
|Şişe Cam
|360.202.334
|Türk Hava Yolları
|339.867.575
|Odaş Elektrik
|326.459.271
|Vestel
|294.986.209
|İndeks Bilgisayar
|212.716.756
|Karsan Otomotiv
|195.541.990
|Bim Mağazalar
|185.493.515
|Emlak Konut GMYO
|176.549.291
|Aselsan
|150.496.321
|Tüpraş
|145.963.729
|Tekfen Holding
|136.242.007
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|126.571.491
|Doğan Holding
|125.330.365
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi