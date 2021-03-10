Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Sasa Polyester 1.032.131.428 Garanti Bankası 884.055.907 Petkim 658.185.212 Kardemir (D) 597.182.001 Gübre Fabrikaları 485.569.207 Ereğli Demir Çelik 394.698.413 Koza Altın 369.596.114 Şişe Cam 360.202.334 Türk Hava Yolları 339.867.575 Odaş Elektrik 326.459.271 Vestel 294.986.209 İndeks Bilgisayar 212.716.756 Karsan Otomotiv 195.541.990 Bim Mağazalar 185.493.515 Emlak Konut GMYO 176.549.291 Aselsan 150.496.321 Tüpraş 145.963.729 Tekfen Holding 136.242.007 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 126.571.491 Doğan Holding 125.330.365 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı

Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor

Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var

Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı

Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var

Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu

97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı