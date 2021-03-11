Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Sasa Polyester 1.279.114.969 Şişe Cam 695.855.278 Koza Altın 532.755.289 Garanti Bankası 428.046.829 Turkcell 377.653.948 Petkim 365.057.244 Türk Hava Yolları 320.211.244 Kardemir (D) 308.224.813 Emlak Konut GMYO 294.172.275 Gübre Fabrikaları 278.580.510 Arçelik 260.370.632 Tüpraş 242.671.093 ASELSAN 240.882.675 Bim Mağazalar 227.134.484 Ford Otosan 218.919.103 Otokar 216.962.385 Doğan Holding 195.544.054 Ereğli Demir Çelik 192.941.247 Kordsa Teknik Tekstil 179.261.087 Koza Madencilik 175.936.750 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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