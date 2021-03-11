Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Sasa Polyester
|1.279.114.969
|Şişe Cam
|695.855.278
|Koza Altın
|532.755.289
|Garanti Bankası
|428.046.829
|Turkcell
|377.653.948
|Petkim
|365.057.244
|Türk Hava Yolları
|320.211.244
|Kardemir (D)
|308.224.813
|Emlak Konut GMYO
|294.172.275
|Gübre Fabrikaları
|278.580.510
|Arçelik
|260.370.632
|Tüpraş
|242.671.093
|ASELSAN
|240.882.675
|Bim Mağazalar
|227.134.484
|Ford Otosan
|218.919.103
|Otokar
|216.962.385
|Doğan Holding
|195.544.054
|Ereğli Demir Çelik
|192.941.247
|Kordsa Teknik Tekstil
|179.261.087
|Koza Madencilik
|175.936.750
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi