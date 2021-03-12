Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi SASA Polyester 752.356.763 Garanti Bankası 490.243.883 Emlak Konut GMYO 419.585.659 Kardemir (D) 350.592.477 Turkcell 340.388.622 Türk Hava Yolları 335.780.104 Koza Altın 251.970.599 Şişe Cam 246.293.581 Petkim 242.121.267 Yapı ve Kredi Bankası 211.493.550 Kerevitaş Gıda 206.660.283 Ereğli Demir Çelik 202.075.517 Otokar 197.027.801 Halkbank 192.832.788 Bim Mağazalar 179.031.574 Vakıflar Bankası 177.518.475 İş Bankası (C) 170.019.836 Tüpraş 162.582.827 Akbank 158.887.233 Odaş Elektrik 150.383.831 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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