Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|752.356.763
|Garanti Bankası
|490.243.883
|Emlak Konut GMYO
|419.585.659
|Kardemir (D)
|350.592.477
|Turkcell
|340.388.622
|Türk Hava Yolları
|335.780.104
|Koza Altın
|251.970.599
|Şişe Cam
|246.293.581
|Petkim
|242.121.267
|Yapı ve Kredi Bankası
|211.493.550
|Kerevitaş Gıda
|206.660.283
|Ereğli Demir Çelik
|202.075.517
|Otokar
|197.027.801
|Halkbank
|192.832.788
|Bim Mağazalar
|179.031.574
|Vakıflar Bankası
|177.518.475
|İş Bankası (C)
|170.019.836
|Tüpraş
|162.582.827
|Akbank
|158.887.233
|Odaş Elektrik
|150.383.831
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi