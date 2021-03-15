Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi SASA Polyester 561.354.939 Türk Hava Yolları 515.707.701 Garanti Bankası 507.616.035 Kardemir (D) 478.570.769 ASELSAN 393.846.389 Otokar 370.377.431 Şişe Cam 359.004.058 Petkim 295.716.222 Emlak Konut GMYO 228.739.958 Koza Altın 218.464.333 Ereğli Demir Çelik 180.523.329 Ford Otosan 179.523.886 Alarko GMYO 173.781.719 Yapı ve Kredi Bankası 163.698.093 Bim Mağazalar 161.365.632 Doğan Holding 154.350.633 Tüpraş 141.833.742 Pegasus 119.155.466 Ege Gübre 118.417.798 Gözde Girişim 117.325.405 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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