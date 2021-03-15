Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|SASA Polyester
|561.354.939
|Türk Hava Yolları
|515.707.701
|Garanti Bankası
|507.616.035
|Kardemir (D)
|478.570.769
|ASELSAN
|393.846.389
|Otokar
|370.377.431
|Şişe Cam
|359.004.058
|Petkim
|295.716.222
|Emlak Konut GMYO
|228.739.958
|Koza Altın
|218.464.333
|Ereğli Demir Çelik
|180.523.329
|Ford Otosan
|179.523.886
|Alarko GMYO
|173.781.719
|Yapı ve Kredi Bankası
|163.698.093
|Bim Mağazalar
|161.365.632
|Doğan Holding
|154.350.633
|Tüpraş
|141.833.742
|Pegasus
|119.155.466
|Ege Gübre
|118.417.798
|Gözde Girişim
|117.325.405
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi