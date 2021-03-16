Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|861.866.832
|Koza Altın
|694.013.089
|Otokar
|492.834.036
|Kardemir (D)
|454.247.761
|Şişe Cam
|336.058.612
|Türk Hava Yolları
|334.423.104
|Logo Yazılım
|322.130.385
|Gözde Girişim
|284.399.641
|Petkim
|278.725.688
|Ford Otosan
|245.232.354
|Sasa Polyester
|224.177.463
|Emlak Konut GMYO
|186.717.251
|Turkcell
|165.032.161
|Ereğli Demir Çelik
|161.035.550
|Akbank
|147.415.406
|Yapı ve Kredi Bankası
|141.282.537
|ASELSAN
|131.783.496
|Tüpraş
|126.552.124
|Odaş Elektrik
|126.419.565
|Gübre Fabrikaları
|125.345.506
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi