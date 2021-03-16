Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 861.866.832 Koza Altın 694.013.089 Otokar 492.834.036 Kardemir (D) 454.247.761 Şişe Cam 336.058.612 Türk Hava Yolları 334.423.104 Logo Yazılım 322.130.385 Gözde Girişim 284.399.641 Petkim 278.725.688 Ford Otosan 245.232.354 Sasa Polyester 224.177.463 Emlak Konut GMYO 186.717.251 Turkcell 165.032.161 Ereğli Demir Çelik 161.035.550 Akbank 147.415.406 Yapı ve Kredi Bankası 141.282.537 ASELSAN 131.783.496 Tüpraş 126.552.124 Odaş Elektrik 126.419.565 Gübre Fabrikaları 125.345.506 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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