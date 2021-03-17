Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Şişe Cam 885.890.064 Koç Holding 589.235.909 Türk Hava Yolları 562.960.568 Garanti Bankası 485.305.939 SASA Polyester 433.430.280 Ereğli Demir Çelik 357.419.404 Karsan Otomotiv 355.548.337 Otokar 342.892.390 Tofaş Oto Fabrikası 325.283.285 Kardemir (D) 242.058.227 Emlak Konut GMYO 235.043.540 Koza Altın 221.055.343 Ford Otosan 214.523.840 Türk Traktör 200.519.609 Yapı ve Kredi Bankası 191.717.412 Petkim 189.453.963 Doğuş Otomotiv 188.007.019 Akbank 183.896.995 Odaş Elektrik 164.742.489 Tüpraş 158.148.416 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Koronadan ölen doktor, babası için ayrılan mezara defnedildi

Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor

İmamoğlu, 2 yılla yargılandığı davadan çıkan karara isyan etti: Hukuk ilkeleri hiçe sayıldı

Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi

Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak

Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor

Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı