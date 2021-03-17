Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Şişe Cam
|885.890.064
|Koç Holding
|589.235.909
|Türk Hava Yolları
|562.960.568
|Garanti Bankası
|485.305.939
|SASA Polyester
|433.430.280
|Ereğli Demir Çelik
|357.419.404
|Karsan Otomotiv
|355.548.337
|Otokar
|342.892.390
|Tofaş Oto Fabrikası
|325.283.285
|Kardemir (D)
|242.058.227
|Emlak Konut GMYO
|235.043.540
|Koza Altın
|221.055.343
|Ford Otosan
|214.523.840
|Türk Traktör
|200.519.609
|Yapı ve Kredi Bankası
|191.717.412
|Petkim
|189.453.963
|Doğuş Otomotiv
|188.007.019
|Akbank
|183.896.995
|Odaş Elektrik
|164.742.489
|Tüpraş
|158.148.416
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi