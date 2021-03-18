Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ford Otosan
|1.651.289.671
|Garanti Bankası
|679.461.583
|Türk Hava Yolları
|623.268.291
|Kardemir (D)
|558.369.216
|Şişe Cam
|406.696.958
|Sasa Polyester
|320.685.980
|Yapı ve Kredi Bankası
|309.166.418
|Koza Altın
|297.652.523
|Otokar
|280.787.830
|Emlak Konut GMYO
|274.488.134
|Koç Holding
|256.712.642
|Petkim
|201.748.137
|Akbank
|184.786.181
|İş Bankası (C)
|171.866.836
|Ereğli Demir Çelik
|169.267.353
|Tüpraş
|154.595.608
|Karsan Otomotiv
|153.240.524
|Şok Marketler Ticaret
|134.911.861
|Pegasus
|131.494.119
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|123.616.080
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi