Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ford Otosan
|1.017.695.263
|Türk Hava Yolları
|716.031.539
|Şişe Cam
|499.355.000
|Vestel
|493.777.819
|Garanti Bankası
|412.689.535
|Odaş Elektrik
|364.348.163
|Petkim
|363.015.226
|Kardemir (D)
|340.378.434
|Otokar
|212.489.490
|Şekerbank
|208.881.898
|Koza Altın
|187.768.182
|Emlak Konut GMYO
|180.067.983
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|170.308.233
|Bim Mağazalar
|169.915.344
|Şok Marketler Ticaret
|156.878.959
|Yapı ve Kredi Bankası
|148.320.296
|Logo Yazılım
|145.901.571
|Vakıflar Bankası
|138.013.314
|Ereğli Demir Çelik
|137.969.252
|ASELSAN
|126.805.715
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi