Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ford Otosan 1.017.695.263 Türk Hava Yolları 716.031.539 Şişe Cam 499.355.000 Vestel 493.777.819 Garanti Bankası 412.689.535 Odaş Elektrik 364.348.163 Petkim 363.015.226 Kardemir (D) 340.378.434 Otokar 212.489.490 Şekerbank 208.881.898 Koza Altın 187.768.182 Emlak Konut GMYO 180.067.983 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 170.308.233 Bim Mağazalar 169.915.344 Şok Marketler Ticaret 156.878.959 Yapı ve Kredi Bankası 148.320.296 Logo Yazılım 145.901.571 Vakıflar Bankası 138.013.314 Ereğli Demir Çelik 137.969.252 ASELSAN 126.805.715 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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