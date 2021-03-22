Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 906.500.165 Ford Otosan 577.222.644 Türk Hava Yolları 520.618.753 Şişe Cam 427.013.870 Petkim 366.096.491 Ereğli Demir Çelik 334.782.095 Tüpraş 333.529.460 Koza Altın 320.138.562 Bim Mağazalar 302.883.886 Sasa Polyester 271.419.443 Turkcell 230.700.880 Emlak Konut GMYO 221.708.836 Akbank 221.255.188 ASELSAN 214.024.004 Kardemir (D) 213.154.655 İş Bankası (C) 212.253.643 Koç Holding 198.544.426 Vakıflar Bankası 191.204.605 Yapı ve Kredi Bankası 169.907.692 Vestel 126.455.385 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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