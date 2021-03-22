Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|906.500.165
|Ford Otosan
|577.222.644
|Türk Hava Yolları
|520.618.753
|Şişe Cam
|427.013.870
|Petkim
|366.096.491
|Ereğli Demir Çelik
|334.782.095
|Tüpraş
|333.529.460
|Koza Altın
|320.138.562
|Bim Mağazalar
|302.883.886
|Sasa Polyester
|271.419.443
|Turkcell
|230.700.880
|Emlak Konut GMYO
|221.708.836
|Akbank
|221.255.188
|ASELSAN
|214.024.004
|Kardemir (D)
|213.154.655
|İş Bankası (C)
|212.253.643
|Koç Holding
|198.544.426
|Vakıflar Bankası
|191.204.605
|Yapı ve Kredi Bankası
|169.907.692
|Vestel
|126.455.385
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi