Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 5.228.134.319 Akbank 1.046.425.667 Ford Otosan 933.859.187 Ereğli Demir Çelik 794.399.877 Petkim 608.037.911 Koza Altın 550.727.308 Türk Hava Yolları 534.011.348 Şişe Cam 492.593.791 Yapı ve Kredi Bankası 476.953.694 Sasa Polyester 411.151.971 Koç Holding 339.336.234 Kardemir (D) 335.305.584 Sabancı Holding 297.938.386 Emlak Konut GMYO 297.089.922 Turkcell 289.700.671 ASELSAN 285.576.902 Tüpraş 270.435.162 Odaş Elektrik 260.239.847 Bim Mağazalar 248.527.631 İş Bankası (C) 230.126.164 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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