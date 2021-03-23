Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|5.228.134.319
|Akbank
|1.046.425.667
|Ford Otosan
|933.859.187
|Ereğli Demir Çelik
|794.399.877
|Petkim
|608.037.911
|Koza Altın
|550.727.308
|Türk Hava Yolları
|534.011.348
|Şişe Cam
|492.593.791
|Yapı ve Kredi Bankası
|476.953.694
|Sasa Polyester
|411.151.971
|Koç Holding
|339.336.234
|Kardemir (D)
|335.305.584
|Sabancı Holding
|297.938.386
|Emlak Konut GMYO
|297.089.922
|Turkcell
|289.700.671
|ASELSAN
|285.576.902
|Tüpraş
|270.435.162
|Odaş Elektrik
|260.239.847
|Bim Mağazalar
|248.527.631
|İş Bankası (C)
|230.126.164
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi