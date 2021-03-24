Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|3.057.660.837
|SASA Polyester
|736.030.803
|Şişe Cam
|449.367.329
|Akbank
|432.109.100
|Petkim
|416.514.800
|Türk Hava Yolları
|407.664.187
|Ford Otosan
|373.447.130
|Koza Altın
|362.825.312
|Vestel
|328.889.733
|Ereğli Demir Çelik
|311.999.731
|Kardemir (D)
|305.677.923
|Yapı ve Kredi Bankası
|231.119.062
|Tüpraş
|206.978.952
|ASELSAN
|194.740.104
|İş Bankası (C)
|181.505.046
|Emlak Konut GMYO
|173.958.741
|Vakıflar Bankası
|167.334.036
|Turkcell
|144.212.726
|Sabancı Holding
|144.092.088
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|143.604.616
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi