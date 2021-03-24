Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 3.057.660.837 SASA Polyester 736.030.803 Şişe Cam 449.367.329 Akbank 432.109.100 Petkim 416.514.800 Türk Hava Yolları 407.664.187 Ford Otosan 373.447.130 Koza Altın 362.825.312 Vestel 328.889.733 Ereğli Demir Çelik 311.999.731 Kardemir (D) 305.677.923 Yapı ve Kredi Bankası 231.119.062 Tüpraş 206.978.952 ASELSAN 194.740.104 İş Bankası (C) 181.505.046 Emlak Konut GMYO 173.958.741 Vakıflar Bankası 167.334.036 Turkcell 144.212.726 Sabancı Holding 144.092.088 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 143.604.616 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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