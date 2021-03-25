Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

25.03.2021 13:29
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası1.602.342.709SASA Polyester989.155.653Koza Altın568.968.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası1.602.342.709
SASA Polyester989.155.653
Koza Altın568.968.166
Kardemir (D)489.617.546
Türk Hava Yolları467.229.459
Tüpraş460.104.980
Ford Otosan337.346.264
Petkim305.942.993
Vestel303.656.907
Ereğli Demir Çelik281.372.147
Şişe Cam270.937.814
Akbank239.249.491
Bim Mağazalar234.251.544
ASELSAN218.523.103
Sabancı Holding208.747.325
İndeks Bilgisayar194.806.814
Yapı ve Kredi Bankası185.853.007
Turkcell185.729.637
Koza Madencilik176.366.658
Doğan Holding174.242.333
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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