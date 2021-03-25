Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.602.342.709 SASA Polyester 989.155.653 Koza Altın 568.968.166 Kardemir (D) 489.617.546 Türk Hava Yolları 467.229.459 Tüpraş 460.104.980 Ford Otosan 337.346.264 Petkim 305.942.993 Vestel 303.656.907 Ereğli Demir Çelik 281.372.147 Şişe Cam 270.937.814 Akbank 239.249.491 Bim Mağazalar 234.251.544 ASELSAN 218.523.103 Sabancı Holding 208.747.325 İndeks Bilgisayar 194.806.814 Yapı ve Kredi Bankası 185.853.007 Turkcell 185.729.637 Koza Madencilik 176.366.658 Doğan Holding 174.242.333 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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