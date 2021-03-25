Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.602.342.709
|SASA Polyester
|989.155.653
|Koza Altın
|568.968.166
|Kardemir (D)
|489.617.546
|Türk Hava Yolları
|467.229.459
|Tüpraş
|460.104.980
|Ford Otosan
|337.346.264
|Petkim
|305.942.993
|Vestel
|303.656.907
|Ereğli Demir Çelik
|281.372.147
|Şişe Cam
|270.937.814
|Akbank
|239.249.491
|Bim Mağazalar
|234.251.544
|ASELSAN
|218.523.103
|Sabancı Holding
|208.747.325
|İndeks Bilgisayar
|194.806.814
|Yapı ve Kredi Bankası
|185.853.007
|Turkcell
|185.729.637
|Koza Madencilik
|176.366.658
|Doğan Holding
|174.242.333
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi