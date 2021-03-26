Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.288.261.850
|Şişe Cam
|520.944.754
|Vestel
|505.618.567
|Ford Otosan
|390.252.200
|Kardemir (D)
|356.418.255
|Sasa Polyester
|306.641.875
|Koza Altın
|293.946.400
|Türk Hava Yolları
|274.203.768
|Akbank
|249.868.558
|Hektaş
|212.077.902
|Petkim
|198.090.383
|Ereğli Demir Çelik
|182.291.075
|Doğan Holding
|173.141.766
|Tüpraş
|172.996.530
|Yapı ve Kredi Bankası
|169.394.795
|Arçelik
|134.712.839
|İş Bankası (C)
|130.631.410
|Gübre Fabrikaları
|128.633.179
|Bim Mağazalar
|126.635.168
|Karsan Otomotiv
|119.970.071
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi