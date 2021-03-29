Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|1.043.633.051
|Garanti Bankası
|843.101.262
|Emlak Konut GMYO
|535.336.777
|Petkim
|369.831.977
|SASA Polyester
|336.639.237
|Vestel
|334.533.656
|Ereğli Demir Çelik
|320.356.628
|Şişe Cam
|300.015.926
|Doğan Holding
|260.295.131
|Ford Otosan
|254.544.722
|Türk Hava Yolları
|219.861.059
|Koza Altın
|195.679.026
|Koç Holding
|172.894.921
|ASELSAN
|162.600.896
|Tüpraş
|143.486.459
|Gübre Fabrikaları
|122.387.249
|Akbank
|115.783.515
|Bim Mağazalar
|112.232.165
|Oyak Çimento
|101.735.335
|Yapı ve Kredi Bankası
|98.068.588
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi