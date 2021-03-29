Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 1.043.633.051 Garanti Bankası 843.101.262 Emlak Konut GMYO 535.336.777 Petkim 369.831.977 SASA Polyester 336.639.237 Vestel 334.533.656 Ereğli Demir Çelik 320.356.628 Şişe Cam 300.015.926 Doğan Holding 260.295.131 Ford Otosan 254.544.722 Türk Hava Yolları 219.861.059 Koza Altın 195.679.026 Koç Holding 172.894.921 ASELSAN 162.600.896 Tüpraş 143.486.459 Gübre Fabrikaları 122.387.249 Akbank 115.783.515 Bim Mağazalar 112.232.165 Oyak Çimento 101.735.335 Yapı ve Kredi Bankası 98.068.588 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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