Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ford Otosan
|723.884.744
|Garanti Bankası
|490.260.799
|Türk Hava Yolları
|471.267.059
|Emlak Konut GMYO
|378.450.969
|Ereğli Demir Çelik
|328.222.165
|Şişe Cam
|318.783.045
|Kardemir (D)
|315.921.988
|Petkim
|261.511.661
|Sasa Polyester
|255.284.910
|Koza Altın
|251.533.493
|Vestel
|227.919.512
|Gözde Girişim
|168.993.094
|Tüpraş
|167.374.062
|Otokar
|167.328.654
|Koç Holding
|152.416.368
|Enka İnşaat
|147.171.505
|Bim Mağazalar
|126.365.049
|Yapı ve Kredi Bankası
|125.075.000
|Doğan Holding
|117.495.400
|Gübre Fabrikaları
|116.270.224
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi