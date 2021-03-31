Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.171.782.517
|Koza Altın
|511.664.619
|Sasa Polyester
|508.537.141
|Ford Otosan
|440.843.511
|Kardemir (D)
|393.504.234
|Petkim
|324.545.893
|Ereğli Demir Çelik
|282.267.174
|Türk Hava Yolları
|230.911.862
|Vestel
|198.700.874
|Otokar
|193.822.874
|İndeks Bilgisayar
|178.099.422
|Akbank
|160.628.693
|Turkcell
|159.499.831
|Şişe Cam
|151.874.864
|Tüpraş
|151.063.591
|Doğan Holding
|138.920.573
|Şekerbank
|133.633.817
|Emlak Konut GMYO
|133.235.050
|Gübre Fabrik.
|106.977.940
|Koza Madencilik
|101.222.944
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi