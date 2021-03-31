Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.171.782.517 Koza Altın 511.664.619 Sasa Polyester 508.537.141 Ford Otosan 440.843.511 Kardemir (D) 393.504.234 Petkim 324.545.893 Ereğli Demir Çelik 282.267.174 Türk Hava Yolları 230.911.862 Vestel 198.700.874 Otokar 193.822.874 İndeks Bilgisayar 178.099.422 Akbank 160.628.693 Turkcell 159.499.831 Şişe Cam 151.874.864 Tüpraş 151.063.591 Doğan Holding 138.920.573 Şekerbank 133.633.817 Emlak Konut GMYO 133.235.050 Gübre Fabrik. 106.977.940 Koza Madencilik 101.222.944 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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