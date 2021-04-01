Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.769.637.337
|SASA Polyester
|601.994.609
|Koza Altın
|519.498.025
|Petkim
|353.970.896
|Şişe Cam
|317.666.580
|Kardemir (D)
|316.981.741
|Ford Otosan
|304.673.963
|Akbank
|240.966.489
|Türk Hava Yolları
|209.831.601
|Tüpraş
|206.159.830
|Ereğli Demir Çelik
|204.907.464
|Fenerbahçe Futbol
|181.023.286
|Emlak Konut GMYO
|179.820.715
|ASELSAN
|175.785.963
|Vestel
|152.681.970
|Şekerbank
|138.535.572
|TAV Havalimanları
|129.718.618
|Gübre Fabrikaları
|119.360.100
|Koza Madencilik
|118.911.862
|Odaş Elektrik
|118.290.965
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi