Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.769.637.337 SASA Polyester 601.994.609 Koza Altın 519.498.025 Petkim 353.970.896 Şişe Cam 317.666.580 Kardemir (D) 316.981.741 Ford Otosan 304.673.963 Akbank 240.966.489 Türk Hava Yolları 209.831.601 Tüpraş 206.159.830 Ereğli Demir Çelik 204.907.464 Fenerbahçe Futbol 181.023.286 Emlak Konut GMYO 179.820.715 ASELSAN 175.785.963 Vestel 152.681.970 Şekerbank 138.535.572 TAV Havalimanları 129.718.618 Gübre Fabrikaları 119.360.100 Koza Madencilik 118.911.862 Odaş Elektrik 118.290.965 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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