Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.181.868.746
|Koza Altın
|426.430.010
|SASA Polyester
|365.368.630
|Ford Otosan
|337.188.468
|Emlak Konut GMYO
|216.143.947
|Fenerbahçe Futbol
|196.765.917
|Karsan Otomotiv
|193.864.804
|Migros Ticaret
|191.309.577
|Jantsa Jant Sanayi
|181.595.865
|Şişe Cam
|165.326.884
|Akbank
|158.826.978
|Türk Hava Yolları
|153.192.223
|Koza Madencilik
|130.828.455
|Tüpraş
|121.519.910
|İş Bankası (C)
|113.642.833
|Petkim
|109.828.798
|Gözde Girişim
|109.294.185
|Odaş Elektrik
|104.172.642
|Otokar
|102.543.776
|Ereğli Demir Çelik
|100.493.663
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi