Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.181.868.746 Koza Altın 426.430.010 SASA Polyester 365.368.630 Ford Otosan 337.188.468 Emlak Konut GMYO 216.143.947 Fenerbahçe Futbol 196.765.917 Karsan Otomotiv 193.864.804 Migros Ticaret 191.309.577 Jantsa Jant Sanayi 181.595.865 Şişe Cam 165.326.884 Akbank 158.826.978 Türk Hava Yolları 153.192.223 Koza Madencilik 130.828.455 Tüpraş 121.519.910 İş Bankası (C) 113.642.833 Petkim 109.828.798 Gözde Girişim 109.294.185 Odaş Elektrik 104.172.642 Otokar 102.543.776 Ereğli Demir Çelik 100.493.663 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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