Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|576.763.609
|SASA Polyester
|423.865.519
|Garanti Bankası
|405.118.670
|Jantsa Jant Sanayi
|295.778.174
|Şişe Cam
|280.307.353
|ASELSAN
|255.464.690
|Petkim
|242.238.872
|Türk Hava Yolları
|189.936.276
|Kardemir (D)
|164.145.442
|Ereğli Demir Çelik
|160.361.090
|Ford Otosan
|148.493.281
|Gübre Fabrikaları
|139.690.499
|Odaş Elektrik
|136.872.560
|Otokar
|126.795.464
|Karsan Otomotiv
|120.465.497
|Fenerbahçe Futbol
|114.514.565
|Doğan Holding
|112.522.204
|Emlak Konut GMYO
|110.343.015
|Aksa Enerji
|105.498.537
|Koza Madencilik
|103.420.149
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi