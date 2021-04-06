Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 576.208.579 Garanti Bankası 537.451.932 Fenerbahçe Futbol 426.309.486 Koza Altın 372.218.913 Gübre Fabrikaları 286.395.916 Türk Hava Yolları 241.646.217 Sasa Polyester 205.070.416 Ford Otosan 198.663.906 Jantsa Jant Sanayi 181.739.440 Ereğli Demir Çelik 177.460.014 Kardemir (D) 171.333.839 Şişe Cam 165.676.990 Akbank 160.917.169 ASELSAN 152.137.061 Petkim 144.631.289 Otokar 139.271.221 Odaş Elektrik 135.317.329 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 118.891.114 İndeks Bilgisayar 116.596.758 Koza Madencilik 116.057.797 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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