Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Emlak Konut GMYO
|576.208.579
|Garanti Bankası
|537.451.932
|Fenerbahçe Futbol
|426.309.486
|Koza Altın
|372.218.913
|Gübre Fabrikaları
|286.395.916
|Türk Hava Yolları
|241.646.217
|Sasa Polyester
|205.070.416
|Ford Otosan
|198.663.906
|Jantsa Jant Sanayi
|181.739.440
|Ereğli Demir Çelik
|177.460.014
|Kardemir (D)
|171.333.839
|Şişe Cam
|165.676.990
|Akbank
|160.917.169
|ASELSAN
|152.137.061
|Petkim
|144.631.289
|Otokar
|139.271.221
|Odaş Elektrik
|135.317.329
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|118.891.114
|İndeks Bilgisayar
|116.596.758
|Koza Madencilik
|116.057.797
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi