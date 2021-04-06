Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

06.04.2021 13:35
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEmlak Konut GMYO576.208.579Garanti Bankası537.451.932Fenerbahçe Futbol426.309.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Emlak Konut GMYO576.208.579
Garanti Bankası537.451.932
Fenerbahçe Futbol426.309.486
Koza Altın372.218.913
Gübre Fabrikaları286.395.916
Türk Hava Yolları241.646.217
Sasa Polyester205.070.416
Ford Otosan198.663.906
Jantsa Jant Sanayi181.739.440
Ereğli Demir Çelik177.460.014
Kardemir (D)171.333.839
Şişe Cam165.676.990
Akbank160.917.169
ASELSAN152.137.061
Petkim144.631.289
Otokar139.271.221
Odaş Elektrik135.317.329
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası118.891.114
İndeks Bilgisayar116.596.758
Koza Madencilik116.057.797
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Emlak Konut, Koza, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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