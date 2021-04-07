Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|477.251.013
|Türk Hava Yolları
|471.859.501
|Garanti Bankası
|460.879.762
|Jantsa Jant Sanayi
|416.513.861
|Turkcell
|292.170.580
|Koza Altın
|264.826.097
|Odaş Elektrik
|260.208.235
|Petkim
|257.250.775
|Ereğli Demir Çelik
|234.315.531
|Fenerbahçe Futbol
|203.977.678
|Yapı ve Kredi Bankası
|191.587.770
|Sasa Polyester
|181.695.262
|Gübre Fabrikaları
|180.139.774
|Şişe Cam
|175.169.204
|Pegasus
|169.484.563
|Emlak Konut GMYO
|149.451.157
|Ford Otosan
|137.555.694
|Koç Holding
|118.842.316
|Karsan Otomotiv
|116.320.951
|Akbank
|114.593.415
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi