Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Kardemir (D) 477.251.013 Türk Hava Yolları 471.859.501 Garanti Bankası 460.879.762 Jantsa Jant Sanayi 416.513.861 Turkcell 292.170.580 Koza Altın 264.826.097 Odaş Elektrik 260.208.235 Petkim 257.250.775 Ereğli Demir Çelik 234.315.531 Fenerbahçe Futbol 203.977.678 Yapı ve Kredi Bankası 191.587.770 Sasa Polyester 181.695.262 Gübre Fabrikaları 180.139.774 Şişe Cam 175.169.204 Pegasus 169.484.563 Emlak Konut GMYO 149.451.157 Ford Otosan 137.555.694 Koç Holding 118.842.316 Karsan Otomotiv 116.320.951 Akbank 114.593.415 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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