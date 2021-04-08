Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Doğan Holding
|452.347.263
|Şişe Cam
|429.566.868
|Petkim
|336.881.468
|Garanti Bankası
|322.376.403
|Koza Altın
|311.651.896
|Türk Hava Yolları
|310.387.208
|Kardemir (D)
|301.108.330
|Fenerbahçe Futbol
|293.349.207
|Ereğli Demir Çelik
|269.614.012
|Vestel
|238.093.705
|Halkbank
|194.569.425
|İndeks Bilgisayar
|171.297.651
|Vakıflar Bankası
|167.995.125
|Ford Otosan
|147.677.638
|Odaş Elektrik
|139.109.767
|Jantsa Jant Sanayi
|136.414.533
|Emlak Konut GMYO
|133.701.993
|Sasa Polyester
|119.504.452
|Yapı ve Kredi Bankası
|115.466.996
|Turkcell
|107.340.473
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi