Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|580.156.997
|Jantsa Jant Sanayi
|387.781.463
|Kardemir (D)
|365.313.727
|Garanti Bankası
|254.200.061
|Koza Altın
|253.334.454
|Doğan Holding
|232.075.355
|Sasa Polyester
|187.821.721
|Ford Otosan
|173.381.010
|Türk Hava Yolları
|163.945.007
|Karsan Otomotiv
|160.605.567
|Emlak Konut GMYO
|160.540.472
|Migros Ticaret
|151.459.361
|Şok Marketler Ticaret
|145.103.638
|Şişe Cam
|142.942.599
|Yapı ve Kredi Bankası
|137.062.057
|Vestel
|134.241.631
|İndeks Bilgisayar
|129.146.892
|Bim Mağazalar
|127.864.182
|Gübre Fabrikaları
|124.768.967
|Vakıflar Bankası
|107.149.279
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi