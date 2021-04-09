Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 580.156.997 Jantsa Jant Sanayi 387.781.463 Kardemir (D) 365.313.727 Garanti Bankası 254.200.061 Koza Altın 253.334.454 Doğan Holding 232.075.355 Sasa Polyester 187.821.721 Ford Otosan 173.381.010 Türk Hava Yolları 163.945.007 Karsan Otomotiv 160.605.567 Emlak Konut GMYO 160.540.472 Migros Ticaret 151.459.361 Şok Marketler Ticaret 145.103.638 Şişe Cam 142.942.599 Yapı ve Kredi Bankası 137.062.057 Vestel 134.241.631 İndeks Bilgisayar 129.146.892 Bim Mağazalar 127.864.182 Gübre Fabrikaları 124.768.967 Vakıflar Bankası 107.149.279 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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