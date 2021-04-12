Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|403.094.090
|Halkbank
|383.776.093
|Garanti Bankası
|364.243.045
|Fenerbahçe Futbol
|333.676.960
|Petkim
|319.491.652
|Koza Altın
|218.198.912
|Kerevitaş Gıda
|217.933.202
|Kardemir (D)
|214.643.330
|Türk Hava Yolları
|206.352.562
|Yapı ve Kredi Bankası
|201.596.698
|Ford Otosan
|201.323.497
|Emlak Konut GMYO
|196.489.696
|Jantsa Jant Sanayi
|187.361.571
|Şok Marketler Ticaret
|185.480.169
|Migros Ticaret
|183.453.548
|Kervan Gıda
|182.480.217
|Bim Mağazalar
|167.026.321
|Sasa Polyester
|150.048.395
|Şişe Cam
|139.903.012
|Gübre Fabrikaları
|131.480.426
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi