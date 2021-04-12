Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 403.094.090 Halkbank 383.776.093 Garanti Bankası 364.243.045 Fenerbahçe Futbol 333.676.960 Petkim 319.491.652 Koza Altın 218.198.912 Kerevitaş Gıda 217.933.202 Kardemir (D) 214.643.330 Türk Hava Yolları 206.352.562 Yapı ve Kredi Bankası 201.596.698 Ford Otosan 201.323.497 Emlak Konut GMYO 196.489.696 Jantsa Jant Sanayi 187.361.571 Şok Marketler Ticaret 185.480.169 Migros Ticaret 183.453.548 Kervan Gıda 182.480.217 Bim Mağazalar 167.026.321 Sasa Polyester 150.048.395 Şişe Cam 139.903.012 Gübre Fabrikaları 131.480.426 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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