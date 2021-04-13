Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|541.108.865
|Fenerbahçe Futbol
|434.265.476
|Garanti Bankası
|361.876.695
|Koza Altın
|342.717.751
|Türk Hava Yolları
|292.123.872
|Jantsa Jant Sanayi
|258.819.820
|Emlak Konut GMYO
|255.904.188
|Petkim
|219.225.212
|Kardemir (D)
|194.518.826
|Şişe Cam
|189.106.324
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|185.512.256
|Yapı ve Kredi Bankası
|178.520.320
|Halkbank
|177.702.315
|Ford Otosan
|176.883.535
|Sasa Polyester
|170.839.110
|Odaş Elektrik
|153.439.216
|Gübre Fabrikaları
|130.996.053
|Doğan Holding
|120.275.344
|Şok Marketler Ticaret
|111.734.444
|Turkcell
|109.149.002
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi