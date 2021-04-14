Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

14.04.2021 13:43
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası857.657.923Ereğli Demir Çelik679.941.929SASA Polyester641.248.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası857.657.923
Ereğli Demir Çelik679.941.929
SASA Polyester641.248.728
Kardemir (D)371.005.756
Doğan Holding256.385.388
Petkim254.016.258
Türk Hava Yolları238.703.505
Akbank205.742.794
Yapı ve Kredi Bankası203.055.979
Koza Altın190.934.188
Şişe Cam180.144.098
Gübre Fabrikaları170.211.898
Jantsa Jant Sanayi143.298.856
Ford Otosan141.503.916
Koç Holding137.009.306
Emlak Konut GMYO122.740.849
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası118.702.162
İş Bankası (C)117.239.356
Fenerbahçe Futbol116.509.459
Odaş Elektrik116.459.462
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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