Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|857.657.923
|Ereğli Demir Çelik
|679.941.929
|SASA Polyester
|641.248.728
|Kardemir (D)
|371.005.756
|Doğan Holding
|256.385.388
|Petkim
|254.016.258
|Türk Hava Yolları
|238.703.505
|Akbank
|205.742.794
|Yapı ve Kredi Bankası
|203.055.979
|Koza Altın
|190.934.188
|Şişe Cam
|180.144.098
|Gübre Fabrikaları
|170.211.898
|Jantsa Jant Sanayi
|143.298.856
|Ford Otosan
|141.503.916
|Koç Holding
|137.009.306
|Emlak Konut GMYO
|122.740.849
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|118.702.162
|İş Bankası (C)
|117.239.356
|Fenerbahçe Futbol
|116.509.459
|Odaş Elektrik
|116.459.462
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi