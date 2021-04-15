Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.874.464.913
|Ereğli Demir Çelik
|753.880.563
|SASA Polyester
|735.058.798
|Kardemir (D)
|584.997.129
|Yapı ve Kredi Bankası
|524.287.976
|Akbank
|383.018.320
|Petkim
|371.451.420
|Koza Altın
|296.117.981
|Odaş Elektrik
|274.387.395
|İş Bankası (C)
|252.839.806
|Ford Otosan
|222.337.069
|Türk Hava Yolları
|221.799.216
|Torunlar GMYO
|192.244.481
|Tüpraş
|185.739.697
|Şişe Cam
|173.104.441
|Vakıflar Bankası
|162.554.433
|Halkbank
|158.555.849
|Koç Holding
|122.194.084
|Doğan Holding
|119.381.048
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|118.483.174
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi