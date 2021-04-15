Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 2.874.464.913 Ereğli Demir Çelik 753.880.563 SASA Polyester 735.058.798 Kardemir (D) 584.997.129 Yapı ve Kredi Bankası 524.287.976 Akbank 383.018.320 Petkim 371.451.420 Koza Altın 296.117.981 Odaş Elektrik 274.387.395 İş Bankası (C) 252.839.806 Ford Otosan 222.337.069 Türk Hava Yolları 221.799.216 Torunlar GMYO 192.244.481 Tüpraş 185.739.697 Şişe Cam 173.104.441 Vakıflar Bankası 162.554.433 Halkbank 158.555.849 Koç Holding 122.194.084 Doğan Holding 119.381.048 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 118.483.174 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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