Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|665.787.051
|Ereğli Demir Çelik
|474.196.699
|Odaş Elektrik
|328.781.354
|Petkim
|263.485.089
|Ford Otosan
|251.731.445
|Şişe Cam
|223.143.254
|Koza Altın
|209.456.646
|Sasa Polyester
|209.103.681
|Türk Hava Yolları
|184.437.289
|Yapı ve Kredi Bankası
|174.479.442
|Doğan Holding
|170.365.304
|Akbank
|165.554.426
|Kardemir (D)
|147.159.393
|Tüpraş
|134.073.943
|Selçuk Ecza Deposu
|113.482.852
|Ege Gübre
|109.531.185
|Fenerbahçe Futbol
|104.559.383
|İş Bankası (C)
|103.047.721
|ASELSAN
|89.293.788
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|82.500.322
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi