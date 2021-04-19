Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|940.144.625
|Petkim
|646.264.720
|Garanti Bankası
|632.407.014
|Şişe Cam
|380.657.053
|Kardemir (D)
|350.154.176
|Koza Altın
|283.234.888
|Emlak Konut GMYO
|248.535.520
|Türk Hava Yolları
|220.700.430
|Sasa Polyester
|174.050.988
|Ege Gübre
|164.994.888
|Akbank
|164.315.572
|Karsan Otomotiv
|163.443.281
|Odaş Elektrik
|160.653.229
|Yapı ve Kredi Bankası
|146.388.811
|Ford Otosan
|138.294.561
|Torunlar GMYO
|126.989.991
|Vestel
|115.621.419
|Selçuk Ecza Deposu
|106.753.077
|Koza Madencilik
|99.823.818
|Tekfen Holding
|97.090.081
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi