Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|813.240.808
|Ereğli Demir Çelik
|648.597.758
|Petkim
|442.727.184
|Kardemir (D)
|391.550.205
|Emlak Konut GMYO
|283.902.714
|Şişe Cam
|253.487.948
|Koza Altın
|239.553.070
|Türk Hava Yolları
|227.924.028
|Yapı ve Kredi Bankası
|227.013.251
|Akbank
|200.617.718
|Ford Otosan
|194.885.678
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|168.421.204
|Vestel
|164.884.232
|Sasa Polyester
|164.616.023
|Turkcell
|146.638.111
|Odaş Elektrik
|105.817.277
|Tekfen Holding
|104.876.720
|Torunlar GMYO
|103.649.510
|Tüpraş
|101.572.543
|Gübre Fabrikaları
|98.246.988
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi