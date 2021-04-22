Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 916.679.753 Ereğli Demir Çelik 431.072.082 Koza Altın 293.394.821 Petkim 266.557.368 Kardemir (D) 248.309.130 Şişe Cam 241.660.993 Akbank 226.289.399 Sasa Polyester 207.356.711 Türk Hava Yolları 203.423.054 Emlak Konut GMYO 188.381.361 Koç Holding 187.319.867 Yapı ve Kredi Bank. 183.007.925 Tüpraş 170.032.446 Doğan Holding 138.154.779 Turkcell 127.842.741 Ford Otosan 126.500.183 Vestel 109.547.181 Vakıflar Bankası 100.058.165 İş Bankası (C) 98.758.547 Bim Mağazalar 97.955.145 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Hakan Çalhanoğlu'nun nefis golünü İbrahimovic ayakta alkışladı, İtalyanlar şu yorumu yaptı: Spor tarihinin en yetenekli Türk'ü

Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış

Ünlü oyuncu ve eşi Müge Anlı'ya katıldı! Sürpriz ziyaretin sebebi duygulandırdı

2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş

3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler

Dünya böylesini görmedi! Koronaya teslim olan ülkede günlük vaka sayısı rekor kırdı

Bu kadarına da pes! Dilencinin iç çamaşırından çıkan para, çoğu kişinin cebinde yok

Bu da Kripto Tosuncuk! Thodex'in kurucusu siteyi kapatıp 2 milyar dolarla sırra kadem bastı