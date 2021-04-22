Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|916.679.753
|Ereğli Demir Çelik
|431.072.082
|Koza Altın
|293.394.821
|Petkim
|266.557.368
|Kardemir (D)
|248.309.130
|Şişe Cam
|241.660.993
|Akbank
|226.289.399
|Sasa Polyester
|207.356.711
|Türk Hava Yolları
|203.423.054
|Emlak Konut GMYO
|188.381.361
|Koç Holding
|187.319.867
|Yapı ve Kredi Bank.
|183.007.925
|Tüpraş
|170.032.446
|Doğan Holding
|138.154.779
|Turkcell
|127.842.741
|Ford Otosan
|126.500.183
|Vestel
|109.547.181
|Vakıflar Bankası
|100.058.165
|İş Bankası (C)
|98.758.547
|Bim Mağazalar
|97.955.145
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi