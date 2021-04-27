Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|727.276.809
|Türk Hava Yolları
|712.038.298
|Sasa Polyester
|707.790.558
|Garanti Bankası
|527.760.701
|Koza Altın
|320.631.018
|Şişe Cam
|295.463.736
|Petkim
|288.672.462
|Arçelik
|278.134.412
|Aselsan
|225.478.524
|Pegasus
|205.503.992
|Kardemir (D)
|202.541.385
|Akbank
|192.388.508
|Yapı ve Kredi Bank.
|153.083.488
|Koç Holding
|148.757.020
|TAV Havalimanları
|146.054.685
|Migros Ticaret
|141.124.712
|Bim Mağazalar
|135.772.653
|Şok Marketler Ticaret
|126.982.754
|Doğan Holding
|120.244.782
|Vestel
|115.662.464
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi