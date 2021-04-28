Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|480.833.285
|Kardemir (D)
|406.878.828
|Garanti Bankası
|397.274.348
|Petkim
|383.140.214
|Türk Hava Yolları
|306.237.182
|SASA Polyester
|249.593.326
|Vestel
|169.076.510
|Şişe Cam
|166.930.592
|Aselsan
|165.508.224
|Yapı ve Kredi Bankası
|159.370.514
|Tüpraş
|154.428.072
|Ford Otosan
|142.807.246
|Koza Altın
|129.916.618
|Akbank
|126.477.333
|Arçelik
|124.170.419
|Koç Holding
|116.352.354
|Pegasus
|109.582.388
|Turkcell
|106.381.609
|Emlak Konut GMYO
|105.294.886
|TAV Havalimanları
|100.568.959
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi