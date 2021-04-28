Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika

Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması

28.04.2021 13:33
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması, System.String[]

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiEreğli Demir Çelik480.833.285Kardemir (D)406.878.828Garanti Bankası397.274.348Petkim383.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Ereğli Demir Çelik480.833.285
Kardemir (D)406.878.828
Garanti Bankası397.274.348
Petkim383.140.214
Türk Hava Yolları306.237.182
SASA Polyester249.593.326
Vestel169.076.510
Şişe Cam166.930.592
Aselsan165.508.224
Yapı ve Kredi Bankası159.370.514
Tüpraş154.428.072
Ford Otosan142.807.246
Koza Altın129.916.618
Akbank126.477.333
Arçelik124.170.419
Koç Holding116.352.354
Pegasus109.582.388
Turkcell106.381.609
Emlak Konut GMYO105.294.886
TAV Havalimanları100.568.959
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Demir Çelik, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi


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