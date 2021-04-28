Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 480.833.285 Kardemir (D) 406.878.828 Garanti Bankası 397.274.348 Petkim 383.140.214 Türk Hava Yolları 306.237.182 SASA Polyester 249.593.326 Vestel 169.076.510 Şişe Cam 166.930.592 Aselsan 165.508.224 Yapı ve Kredi Bankası 159.370.514 Tüpraş 154.428.072 Ford Otosan 142.807.246 Koza Altın 129.916.618 Akbank 126.477.333 Arçelik 124.170.419 Koç Holding 116.352.354 Pegasus 109.582.388 Turkcell 106.381.609 Emlak Konut GMYO 105.294.886 TAV Havalimanları 100.568.959 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı! Müslümanlar Kabe'yi yoğun yağış altında tavaf etti

Aşka gelen fenomen Duygu Özaslan, sevgilisiyle havuzda sarmaş dolaş poz verdi

Yunanı korku sardı! Türkiye'nin yeni silahı için canlı yayında ne yorum yapacağını şaşırdı

Cansız bedenler sokaklarda yakılmaya başlanmıştı! Prof. Dr. Uğur Şahin'den Hindistan'a umut olacak haber

El ele görüntülenen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, Instagram'dan aşklarını ilan etti

Duygu'nun ölümünde şüpheli sevgili hakim karşısında: Bana 'Sevdiği kızın katili' diyemezsiniz

2 bakanlık üzerinde çalışıyor! Tam kapanmada evde çocuğu olan kamu personeli için yeni düzenleme geliyor

Kayınvalidesinin "Yılan" dediği Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından ilk hamle geldi