Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|604.275.043
|Ereğli Demir Çelik
|360.965.339
|Petkim
|308.671.247
|SASA Polyester
|270.846.200
|Akbank
|236.499.891
|Koza Altın
|208.030.708
|Arçelik
|192.871.818
|Şişe Cam
|191.533.911
|Kardemir (D)
|185.686.393
|Türk Hava Yolları
|181.650.382
|Yapı ve Kredi Bankası
|171.807.878
|Koç Holding
|144.198.483
|Turkcell
|128.562.751
|ASELSAN
|110.977.413
|Hektaş
|103.289.946
|İş Bankası (C)
|99.178.267
|Ford Otosan
|98.409.167
|Sabancı Holding
|96.045.234
|Tekfen Holding
|91.114.577
|İş Finansal Kiralama
|80.630.625
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi