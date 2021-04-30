Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Koza Altın
|644.430.455
|Türk Hava Yolları
|513.708.436
|Petkim
|410.060.477
|Ereğli Demir Çelik
|404.131.165
|Garanti Bankası
|369.647.910
|Kardemir (D)
|330.145.501
|Şişe Cam
|329.322.758
|Koza Madencilik
|180.063.508
|Emlak Konut GMYO
|178.637.252
|Pegasus
|165.268.595
|Tüpraş
|149.616.150
|Otokar
|145.011.303
|Yapı ve Kredi Bankası
|141.319.473
|SASA Polyester
|139.843.492
|Doğan Holding
|131.405.706
|Tekfen Holding
|129.985.181
|Akbank
|123.068.659
|TAV Havalimanları
|122.152.687
|İpek Doğal Enerji
|121.768.254
|Gözde Girişim
|112.817.958
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi