Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|583.880.198
|Şişe Cam
|338.193.379
|Kardemir (D)
|325.212.046
|Petkim
|308.528.089
|Ereğli Demir Çelik
|303.703.250
|Koza Altın
|302.186.419
|Tüpraş
|238.966.413
|Garanti Bankası
|236.983.193
|SASA Polyester
|235.988.858
|Akbank
|188.147.495
|Pegasus
|177.091.054
|TAV Havalimanları
|150.940.068
|Yapı ve Kredi Bankası
|139.163.645
|Doğan Holding
|135.372.383
|Bim Mağazalar
|123.162.143
|Ford Otosan
|121.389.375
|Gübre Fabrikaları
|106.347.232
|Bera Holding
|95.209.467
|Turkcell
|94.102.153
|Emlak Konut GMYO
|92.781.589
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi