Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.008.420.126
|Türk Hava Yolları
|628.006.936
|Petkim
|431.654.862
|Garanti Bankası
|379.043.663
|Koza Altın
|360.851.326
|Şişe Cam
|315.959.974
|Kardemir (D)
|268.172.868
|Koç Holding
|257.930.497
|Pegasus
|183.086.456
|Akbank
|179.049.098
|Hektaş
|162.745.365
|Yapı ve Kredi Bankası
|161.526.842
|SASAa Polyester
|150.509.019
|Tüpraş
|147.359.824
|Turkcell
|144.062.435
|Sabancı Holding
|139.606.913
|Tekfen Holding
|138.197.357
|Ford Otosan
|129.071.316
|Fenerbahçe Futbol
|115.389.560
|Karsan Otomotiv
|111.906.465
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi