Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.008.420.126 Türk Hava Yolları 628.006.936 Petkim 431.654.862 Garanti Bankası 379.043.663 Koza Altın 360.851.326 Şişe Cam 315.959.974 Kardemir (D) 268.172.868 Koç Holding 257.930.497 Pegasus 183.086.456 Akbank 179.049.098 Hektaş 162.745.365 Yapı ve Kredi Bankası 161.526.842 SASAa Polyester 150.509.019 Tüpraş 147.359.824 Turkcell 144.062.435 Sabancı Holding 139.606.913 Tekfen Holding 138.197.357 Ford Otosan 129.071.316 Fenerbahçe Futbol 115.389.560 Karsan Otomotiv 111.906.465 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

İçişleri Bakanlığı'ndan "Online alışverişe de yasak gelecek mi?" sorusuna net yanıt: Böyle bir şey söz konusu değil

Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu

Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler

Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu

Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı?

10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu

20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı

Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı