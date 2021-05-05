Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|496.067.581
|Petkim
|443.405.927
|Garanti Bankası
|414.623.463
|Koza Altın
|409.974.998
|Hektaş
|345.965.212
|Kardemir (D)
|314.504.658
|Türk Hava Yolları
|313.300.659
|Ford Otosan
|285.408.520
|Tüpraş
|183.884.683
|Şişe Cam
|180.795.473
|Sabancı Holding
|162.902.352
|Vestel
|136.932.860
|Emlak Konut GMYO
|133.765.522
|Pegasus
|130.914.375
|SASA Polyester
|130.131.895
|Çimsa
|129.658.141
|Yapı ve Kredi Bankası
|121.673.739
|Karsan Otomotiv
|109.048.800
|Turkcell
|107.718.024
|Koç Holding
|105.862.423
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi