Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|633.311.787
|Türk Hava Yolları
|609.109.284
|Koza Altın
|543.239.039
|Petkim
|529.576.566
|Kardemir (D)
|465.119.627
|Şişe Cam
|409.403.299
|Ereğli Demir Çelik
|330.834.723
|Tüpraş
|237.256.923
|Pegasus
|218.324.828
|Yapı ve Kredi Bankası
|204.484.199
|Emlak Konut GMYO
|189.799.040
|Doğan Holding
|185.413.394
|Akbank
|184.940.716
|Karsan Otomotiv
|182.913.711
|Gübre Fabrikaları
|178.362.352
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|176.809.187
|SASA Polyester
|161.876.245
|İş Bankası (C)
|148.744.949
|Bim Mağazalar
|136.550.532
|Koç Holding
|132.975.782
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi