Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|757.307.759
|Koza Altın
|625.953.069
|Türk Hava Yolları
|596.008.461
|Petkim
|566.463.428
|Garanti Bankası
|453.512.013
|Ereğli Demir Çelik
|355.264.580
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|309.333.672
|İpek Doğal Enerji
|215.911.050
|Koza Madencilik
|211.692.690
|Tüpraş
|196.332.048
|Pegasus
|177.713.099
|Kartonsan
|167.888.467
|Doğan Holding
|163.770.968
|Şişe Cam
|163.745.434
|Çemaş Döküm
|153.866.010
|Jantsa Jant Sanayi
|143.578.300
|Yapı ve Kredi Bankası
|143.167.085
|Akbank
|143.022.355
|Doğuş Otomotiv
|129.024.391
|Ford Otosan
|125.543.495
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi