Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|580.283.680
|Garanti Bankası
|553.664.642
|Petkim
|382.508.584
|Koza Altın
|361.403.318
|Türk Hava Yolları
|349.918.209
|Şişe Cam
|328.644.023
|Kardemir (D)
|285.460.133
|Tüpraş
|265.888.541
|Jantsa Jant Sanayi
|194.100.214
|Karsan Otomotiv
|186.424.693
|Sasa Polyester
|166.708.858
|Koç Holding
|157.094.706
|Yapı ve Kredi Bankası
|150.574.551
|Akbank
|146.267.181
|Pegasus
|145.861.679
|Sabancı Holding
|112.363.837
|Koza Madencilik
|99.480.529
|Vakıflar Bankası
|83.807.045
|İş Bankası (C)
|83.136.729
|TAV Havalimanları
|82.128.845
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi