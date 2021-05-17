Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 580.283.680 Garanti Bankası 553.664.642 Petkim 382.508.584 Koza Altın 361.403.318 Türk Hava Yolları 349.918.209 Şişe Cam 328.644.023 Kardemir (D) 285.460.133 Tüpraş 265.888.541 Jantsa Jant Sanayi 194.100.214 Karsan Otomotiv 186.424.693 Sasa Polyester 166.708.858 Koç Holding 157.094.706 Yapı ve Kredi Bankası 150.574.551 Akbank 146.267.181 Pegasus 145.861.679 Sabancı Holding 112.363.837 Koza Madencilik 99.480.529 Vakıflar Bankası 83.807.045 İş Bankası (C) 83.136.729 TAV Havalimanları 82.128.845 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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