Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|696.430.770
|Şişe Cam
|676.767.770
|Koza Altın
|661.828.815
|Ereğli Demir Çelik
|341.533.351
|Türk Hava Yolları
|334.657.785
|Koza Madencilik
|275.100.400
|Kardemir (D)
|269.325.723
|Petkim
|211.887.764
|Jantsa Jant Sanayi
|182.202.026
|Karsan Otomotiv
|179.198.853
|İpek Doğal Enerji
|173.919.340
|Fenerbahçe Futbol
|168.928.227
|Akbank
|162.436.301
|Tüpraş
|150.980.894
|Ford Otosan
|142.555.752
|Vestel
|132.371.910
|Pegasus
|123.837.711
|İş Bankası (C)
|117.806.673
|Sabancı Holding
|110.520.647
|Emlak Konut GMYO
|107.987.856
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi