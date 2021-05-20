Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|620.732.995
|Petkim
|476.819.010
|Türk Hava Yolları
|460.328.439
|Koza Altın
|400.013.468
|Ereğli Demir Çelik
|399.239.197
|Kardemir (D)
|313.804.410
|Şişe Cam
|293.250.700
|Fenerbahçe Futbol
|275.703.430
|Jantsa Jant Sanayi
|246.703.088
|Karsan Otomotiv
|208.372.189
|Koza Madencilik
|204.379.995
|Tüpraş
|199.652.207
|Akbank
|193.937.000
|Emlak Konut GMYO
|165.966.900
|Yapı ve Kredi Bankası
|159.675.554
|Bim Mağazalar
|132.607.489
|Vestel
|128.698.000
|Doğan Holding
|127.686.389
|ASELSAN
|125.510.233
|İpek Doğal Enerji
|124.721.542
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi