Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Kardemir (D)
|493.070.143
|Garanti Bankası
|446.821.842
|Tüpraş
|345.993.729
|Türk Hava Yolları
|344.382.952
|Jantsa Jant Sanayi
|338.472.263
|Ereğli Demir Çelik
|289.683.310
|Fenerbahçe Futbol
|265.254.511
|Koza Altın
|251.617.096
|Yapı ve Kredi Bankası
|235.531.582
|Sasa Polyester
|232.343.929
|Şişe Cam
|194.004.964
|Petkim
|189.294.130
|Koza Madencilik
|172.074.263
|Akbank
|168.510.668
|ASELSAN
|141.621.636
|Sabancı Holding
|135.486.517
|Vestel
|102.767.559
|Pegasus
|102.154.828
|Karsan Otomotiv
|100.980.051
|İş Bankası (C)
|94.359.792
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi