Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|592.159.255
|Koza Altın
|459.078.670
|ASELSAN
|392.844.390
|Petkim
|369.628.665
|Kardemir (D)
|335.959.001
|Koza Madencilik
|300.634.375
|Karsan Otomotiv
|289.060.753
|Türk Hava Yolları
|288.547.210
|Ereğli Demir Çelik
|272.106.993
|Fenerbahçe Futbol
|270.870.362
|Şişe Cam
|235.295.273
|Yapı ve Kredi Bankası
|162.956.712
|İpek Doğal Enerji
|143.615.141
|Akbank
|143.158.214
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|135.852.104
|Gübre Fabrikaları
|135.059.596
|Vakıflar Bankası
|132.276.501
|Doğan Holding
|127.797.169
|Vestel
|122.026.813
|Bim Mağazalar
|111.801.011
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi