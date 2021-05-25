Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 755.676.235 Karsan Otomotiv 543.300.709 Ereğli Demir Çelik 340.721.042 SASA Polyester 288.059.740 Fenerbahçe Futbol 261.318.892 Kardemir (D) 246.371.478 Petkim 217.910.963 Koza Altın 203.801.655 Arçelik 198.492.772 Türk Hava Yolları 193.154.526 Akbank 170.788.961 Emlak Konut GMYO 169.391.689 Aselsan 166.168.849 Şişe Cam 165.061.772 Ford Otosan 154.809.705 Turkcell 145.829.641 Koç Holding 135.802.738 İş Bankası (C) 132.368.710 Koza Madencilik 117.031.342 Vestel 113.071.832 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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