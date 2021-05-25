Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|755.676.235
|Karsan Otomotiv
|543.300.709
|Ereğli Demir Çelik
|340.721.042
|SASA Polyester
|288.059.740
|Fenerbahçe Futbol
|261.318.892
|Kardemir (D)
|246.371.478
|Petkim
|217.910.963
|Koza Altın
|203.801.655
|Arçelik
|198.492.772
|Türk Hava Yolları
|193.154.526
|Akbank
|170.788.961
|Emlak Konut GMYO
|169.391.689
|Aselsan
|166.168.849
|Şişe Cam
|165.061.772
|Ford Otosan
|154.809.705
|Turkcell
|145.829.641
|Koç Holding
|135.802.738
|İş Bankası (C)
|132.368.710
|Koza Madencilik
|117.031.342
|Vestel
|113.071.832
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi