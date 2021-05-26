Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.018.023.857 Türk Hava Yolları 558.879.230 Koza Altın 501.405.758 Kardemir (D) 381.879.885 Petkim 346.254.972 Yapı ve Kredi Bankası 316.919.759 Ereğli Demir Çelik 289.886.034 Karsan Otomotiv 259.864.776 Emlak Konut GMYO 248.200.257 Şişe Cam 233.338.934 Doğan Holding 231.059.139 Koza Madencilik 213.173.577 Tüpraş 206.903.163 Akbank 167.719.291 Koç Holding 145.588.021 Bim Mağazalar 136.710.305 İş Bankası (C) 130.568.746 Sabancı Holding 127.137.375 ASELSAN 120.368.597 Turkcell 116.819.462 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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