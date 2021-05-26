Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.018.023.857
|Türk Hava Yolları
|558.879.230
|Koza Altın
|501.405.758
|Kardemir (D)
|381.879.885
|Petkim
|346.254.972
|Yapı ve Kredi Bankası
|316.919.759
|Ereğli Demir Çelik
|289.886.034
|Karsan Otomotiv
|259.864.776
|Emlak Konut GMYO
|248.200.257
|Şişe Cam
|233.338.934
|Doğan Holding
|231.059.139
|Koza Madencilik
|213.173.577
|Tüpraş
|206.903.163
|Akbank
|167.719.291
|Koç Holding
|145.588.021
|Bim Mağazalar
|136.710.305
|İş Bankası (C)
|130.568.746
|Sabancı Holding
|127.137.375
|ASELSAN
|120.368.597
|Turkcell
|116.819.462
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi