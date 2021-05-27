Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Türk Hava Yolları 858.694.573 Garanti Bankası 464.318.402 Yapı ve Kredi Bankası 263.712.013 Koza Altın 226.841.464 Pegasus 217.220.227 Tüpraş 195.674.692 Kardemir (D) 177.396.201 Şişe Cam 177.239.695 Karsan Otomotiv 167.046.712 Emlak Konut GMYO 165.974.441 Ereğli Demir Çelik 165.352.760 Petkim 140.666.252 Doğan Holding 140.179.700 Koç Holding 128.911.826 Akbank 124.296.610 Ford Otosan 114.435.909 Sabancı Holding 110.837.371 Vakıflar Bankası 109.744.546 Koza Madencilik 108.070.971 Bim Mağazalar 103.953.426 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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