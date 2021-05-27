Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|858.694.573
|Garanti Bankası
|464.318.402
|Yapı ve Kredi Bankası
|263.712.013
|Koza Altın
|226.841.464
|Pegasus
|217.220.227
|Tüpraş
|195.674.692
|Kardemir (D)
|177.396.201
|Şişe Cam
|177.239.695
|Karsan Otomotiv
|167.046.712
|Emlak Konut GMYO
|165.974.441
|Ereğli Demir Çelik
|165.352.760
|Petkim
|140.666.252
|Doğan Holding
|140.179.700
|Koç Holding
|128.911.826
|Akbank
|124.296.610
|Ford Otosan
|114.435.909
|Sabancı Holding
|110.837.371
|Vakıflar Bankası
|109.744.546
|Koza Madencilik
|108.070.971
|Bim Mağazalar
|103.953.426
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi