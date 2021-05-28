Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|614.911.936
|Türk Hava Yolları
|604.028.449
|Ereğli Demir Çelik
|426.811.325
|Yapı ve Kredi Bankası
|378.026.290
|Bim Mağazalar
|325.822.362
|Koza Altın
|295.250.724
|Tüpraş
|258.314.328
|Kardemir (D)
|246.927.217
|ASELSAN
|237.322.062
|Şişe Cam
|232.204.791
|Emlak Konut GMYO
|209.921.261
|SASA Polyester
|209.659.711
|Ford Otosan
|185.963.487
|Sabancı Holding
|165.860.825
|Akbank
|163.339.519
|Koza Madencilik
|156.463.403
|Koç Holding
|151.143.683
|Karsan Otomotiv
|137.656.805
|Petkim
|136.851.536
|Vakıflar Bankası
|134.577.571
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması - Son Dakika Ekonomi